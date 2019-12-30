İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi’nde yer alanların adresini yayınladı

İngiliz hükümeti, yanlışlıkla aralarında siyasetçiler, üst düzey güvenlik yetkilileri ve sanatçıların da olduğu yeni yıl Onur Listesi’nde yer alan kişilerin adresini paylaştı. Dünya medyasında büyük yankı uyandıran hata sonrası hükümet paylaşımı sildi ve “Etkilenen herkesten özür dileriz” açıklaması yapıldı.

İngiliz hükümeti, yeni yıl Onur Listesi’nde bulunan kişilerin tek tek adreslerini paylaşarak skandal bir hataya imza attı. Olay sonrası paylaşımı silen hükümet, yaşanan durumdan dolayı özür diledi.

SİTEDEN SİLİNDİ

İsimlerin yer aldığı dosya, hükümetin resmi internet sitesine yüklendi. Listede adreslerin de yer aldığının fark edilmesi üzerine dosya, siteden kaldırıldı.

Bin 97 kişiden oluşan listede, sanatçı Elton John, eski Kamu Soruşturma Direktörü Alison Saunders, eski Muhafazakar Parti Lideri Iain Duncan Smith, terörle mücadele yetkilileri dahil üst düzey İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı personelinin yer aldığı görüldü.

“HERKESTEN ÖZÜR DİLERİZ”

Hükümetten yapılan açıklamada, “Etkilenen herkesten özür dileriz. Nasıl olduğunu araştırıyoruz.” denildi. Hükümet, olayın soruşturulması için Bilgi Komisyonu Ofisine bilgi verildiğini de duyurdu.

İngiltere’de Onur Listesi, yeni yılda ve Kraliçe 2. Elizabeth’in doğum gününde olmak üzere senede iki kez yayınlanıyor. Listede yer alanlara, sene içinde düzenlenen törenlerle nişan veriliyor.