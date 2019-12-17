TIR önünde aracı ile sürüklenen adamı İngiliz şarkıcı kurtardı

İngiltere’de bir TIR sürücüsü, çarptığını fark etmediği bir otomobili sürüklemeye başladı. Otomobildeki adamın kornaya basmasına rağmen durumu fark edemeyen TIR sürücüsünü, o sırada aynı yolda şoförü ile seyreden ünlü şarkıcı Ellie Goulding ikaz ederek durmasını sağladı. Yaşanan o anlar amatör kameralarca kaydedildi.

ÖNÜNE ALDIĞI ARACI METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Olay Londra’da meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen olayda bir TIR sürücüsü, önünde seyreden aracı fark etmeden yolda sürükledi. TIR’ın hemen sağında ilerleyen cipteki sürücü ve yolcu ise yaşanan talihsiz kazayı fark edince TIR sürücüsünü korna ve el işaretleri ile ikaz ederek durdurmaya çalıştı. İkazlar sonrası durarak kafasını camdan dışarı çıkaran TIR sürücüsü, öne doğru uzattığında aracı fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Amatör görüntülerde, TIR’ın durmasını sağlayan cipteki kişinin ise ünlü şarkıcı Ellie Goulding olduğu ortaya çıktı.

HAYATINI ÜNLÜ ŞARKICI KURTARDI

Otomobil sürücüsünün hayatını kurtaran Ellie Goulding’ın şoförünün, otomobilin kapısını açarak sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TIR’ın önünde metrelerce sürüklenen sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. TIR sürücüsü ise “Aracı görmedim” diyerek kendini savundu.