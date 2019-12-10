İngiltere’de 2.200 yıllık savaşçı mezarı bulundu

2 hours önce
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İngiltere’deki 2.200 yıllık bir mezarda, çarpıcı bir Demir Çağı kalkanı, bir savaş arabası ve şaha kalkmış bir pozisyonda gömülmüş iki midilli kalıntısı bulundu. Arkeologlar bulguları, İngiltere’deki en önemli keşiflerden biri olarak adlandırıyor.

Yaklaşık 75 santimetre çapındaki bu kalkan karmaşık kıvrımlarla süslenmiş

Arkeoloh Paula Ware başkanlığındaki bir ekip, söz konusu mezarı İngiltere’de, Pocklington yakınında keşfetti.

Yaklaşık 75 santimetre genişliğindeki kalkan, aslında Temmuz 2018’de keşfedildi, ancak gerçek ihtişamı yeni yapılan konservasyon çalışmalarından sonra ortaya çıktı. Restorasyon, kalkanın bir dizi karmaşık kıvrımlarla süslendiğini ve merkezinde çıkıntı yapan küremsi gibi bölgesi olduğunu ortaya koydu.

Mezar ayrıca öldüğünde 40’lı yaşlarında olan bir adamın kalıntılarını da içeriyordu. Savaş arabasına ve iki “zıplayan” midilliye ek olarak, mezarda birkaç domuz eklemi ve bir domuz kaburgasına tutturulmuş bir ziyafet çatalı vardı.

Sıçrayan bir pozisyonda bulunan midillilerin sürdüğü araba, öldüğünde 40 yaşlarında olan bir adamın kalıntılarının yanına gömüldü

Mezarda ayrıca biri bronz, diğeri camdan yapılmış iki küçük broş bulundu. Ware, mezarın ayrıntılı yapısının ölen adamın toplumunun önemli bir üyesi olması gerektiğini gösterdiğini söylüyor.

Ware, medya kuruluşlarının bulgunun önemi hakkında önerdiği şeylerle hemfikirdi: İngiltere’de yapılan en önemli antik keşiflerden biri.

“Evet, özellikle modern arkeolojik yöntemler ile kazıldığı için çok önemli.”

Antik savaş arabaları, mezarlarda çok nadir bulunmuyor. 2008 yılında Bulgaristan’da iki atın kemikleri bir köpeğin yanında 2.000 yıllık bir Trak at arabası keşfedildi. Bulgaristan’daki savaş arabalarıyla birlikte soyluların gömülmesi uygulaması, yaklaşık 2.100 ila 1.500 yıl önce özellikle Roma İmparatorluğu döneminde popülerdi.

Kalkan, iki midilli kalıntıları ile bir arabanın yanında mezarın içinde bulundu

Yaklaşık 2.500 yıl önce, bugün Fransa’da bulunan bir Kelt prensi, muhteşem çömlekler, altın uçlu bir içki kabı ve bir savaş arabası ile tamamlanmış cömert bir mezara gömülmüştü. Arkeologlar 2014 yılında, Güney Kafkasya’da, Gürcistan ülkesinde iki adet dört tekerlekli araba ve bol hazineleri bulunan 4.000 yıllık bir mezar odasını keşfettiklerini duyurdular.

Arkeologlar İngiltere’deki midillili mezarı, yeni evlerin inşa edileceği bir alanı kazarken keşfetti. Araştırmacılar, bulguları bilimsel bir makale ile sunmayı planlıyorlar.

Kaynak: arkeofili

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