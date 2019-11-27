“Trump’a ve NATO’ya HAYIR!”

Londra’da gerçekleşecek olan NATO zirvesi öncesinde Day-Mer’den yazılı açıklama yapılarak toplum üyeleri protesto gösterilerine katılmaya davet edildi.

Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD emperyalizminin liderliğinde kurulan Kuzey Atlantik Paktı (NATO) kuruluşunun 70. yılını, 3 ve 4 Aralık’ta Londra’da düzenlenen liderler zirvesi ile kutlayacak.

ABD öncülüğünde kurulan NATO, ABD’nin Batı Avrupa ülkelerinde komünizmin iktidara gelmemesi için savaş ve silahlanma mekanizmasını harekete geçirmesinin bir aracı oldu. Batılı emperyalist-kapitalist devletlerin en önemli savaş örgütü olan NATO, dünyanın en çok nükleer silahlarına sahip birlik olması nedeniyle dünya güvenliği için en büyük tehdit durumunda.

NATO toplantısına katılmak için Londra’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Almanya, Fransa ve İngiltere’nin katılımı ile düzenlemeyi planladığı Suriye zirvesi aracılığıyla işgal, Trump ise, İngiltere’de 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlere dair Corbyn’i hedef alan ve ırkçı partilere verdiği açıktan destek nedeniyle ırkçı ve ayrımcı politikalarını Londra’ya taşıyacak.

Emperyalist devletlerin savaş aygıtı NATO’yu, açıklamaları ve teşvikleri ile dünyada ırkçılığın sembolü olan Trump’ı ve Türkiye’yi demokrasi mücadelesi verenler, işçiler-emekçiler, akademisyenler, gazeteciler ve muhalefet için bir cezaevine dönüştüren Erdoğan’ı protesto etmek için İngiltere Savaş Karşıtı Koalisyonu ve Nükleer Silahlanmaya Karşı Kampanya tarafından gösteriye katılalım.

DAY-MER’in de içerisinde yer aldığı İngiltere Savaş Karşıtı Kolaisyonu ve Nükleer Silahlanmaya Karşı Kampanya NATO’yu, dünyada ırkçılığın sembolü haline gelen ABD Başkanı Donald Trump’ı ve protesto etmek için bir gösteri düzenliyor.”