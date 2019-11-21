Katarlı diplomatların tacizine uğrayan kadın çalışan tazminat kazandı

Londra’nın Katar Büyükelçiliği’ndeki diplomatların, asistan olarak çalışan Deanne Kingson ve kızıyla cinsel ilişkiye girmek istedikleri, kadından uyuşturucu ve seks partileri organize etmesi için baskı yaptıkları ortaya çıktı. Mahkeme, 58 yaşındaki Kingson’a yaklaşık 390 bin pound tazminat verilmesine karar verdi.

Londra’nın Mayfair bölgesinde bulunan Katar Büyükelçiliği’nde 9 yıldır süregelen bir skandal, mağdurun şikayeti üzerine ortaya çıktı.

Kişisel asistan olarak çalıştığı belirtilen İngiliz vatandaşı Deanne Kingson, elçilikteki Katarlı diplomatların sürekli kendisiyle cinsel ilişkiye girmek için ‘yalvardıklarını’, reddettiğinde ise 19 yaşındaki kızıyla birlikte olmak için ısrar ettiklerini söyledi. Kingson ayrıca bu kişilerin kendisine toplu seks ve uyuşturucu partileri organize etmesini istediklerini belirtti.

‘Reddedince kızıma yöneldi’

Kingson, elçiliğin üstdüzey yönetiminde yer alan Fahed Al-Mushairi’nin kendisini uyuşturucu özellikli Arap kökenli bir bitki olan Gat (Yemen Otu) çiğnemeye davet ettiğini ifade etti.

Kingson, Al-Mushairi’nin sürekli reddedilmesinin ardından ise bu sefer kızına yöneldiğini söyledi. Kingston, “Ona(kızıma) ‘seni Paris’e alışverişe götüreyim. İstediğini alabilirsin” dediğini, ve kızıyla evlenmeyi teklif ettiğini de belirtti.

Yine elçilikte çalışan Ali Al Harjri isimli diplomatın ise Kingson’a seks partileri düzenlemesi için baskı yaptığı ve birlikte Küba tatiline gitmeyi teklif ettiği de öğrenildi.

2006 yılında elçilikte çalışmaya başladığı ve o zamandan beri üst düzey çalışanlar tarafından aşağılayıcı davranışlara maruz kaldığını söyleyen Kingston, 2014’te ise kovulduğunu dile getirdi.

Kovulmasının ardından kendisine baskı yapan elçilik çalışanlarına dava açan Kingston’a mahkeme, 390 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Londra mahkemesi, Kingston’un üst düzey personel tarafından ‘Müslüman olmadığı için’ hedef alındığını ve çalışanların bunu bahane ederek ‘erkek çalışanlarla cinsel yakınlaşmaya istekli olduğu’ fikrine kapıldıklarını bildirildi.

Yargıç Gill Brown, kadının yıllarca aşağılandığı, sürekli korku ve utaç yaşadığı için psikiyatrik rahatsızlıklarının başladığını söyledi.

Mahkeme, uyku problemi, iştahsızlık yaşamaya başlayan Kingston’a klinik depresyon teşhisi konduğunu ve intihara meyilli bir hale geldiğini bildirdi

Yargıç Brown, Katar hükümetinin mahkemede temsil edilmediğini ve davalara katılmadığını söyledi. Brown, “Bu mantıksız, hükümetin Kingson’un 7.000 euro’luk yasal masraflarını ödemesi gerekiyor” diye konuştu.