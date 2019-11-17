Rusya’nın müdahalesi raporunu erken seçimden sonra açıklayacak

2 hours önce
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Rusya’nın İngiltere’de seçimlere müdahil olduğu iddialarını inceleyen parlamento raporu 12 Aralık’taki erken seçimlerden sonra açıklanacak

İngiltere'de hükümet Rusya'nın müdahalesi raporunu erken seçimden sonra açıklayacak, System.String[]

Rusya’nın İngiltere’de seçimlere müdahale ettiği iddialarını inceleyen parlamento raporu 12 Aralık’taki erken seçimlerden sonra açıklanacak.

Güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis, pazar günü verdiği röportajda söz konusu raporun seçim tarihinden önce yayımlanmasının yasalar uyarınca mümkün olmadığını, bu nedenle daha sonra yayımlanacağını ifade etti.

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