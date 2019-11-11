İngiltere’nin orta ve kuzey bölgelerine bir aylık yağış bir günde yağdı

İngiltere’nin orta ve kuzeyinde yaşanan sağanak yağışların ardından gelen sel baskınları büyük maddi zarara neden oldu. Bir aylık yağış miktarını 24 saatten az bir sürede alan bölgelerde birçok köy botlar ve traktörlerle tahliye edildi.

Yağışların devam edeceği ülkede geçen cuma bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Rekor yağışlar nedeniyle özellikle Don nehrindeki su seviyesinin hızla artması civar yerleşkeleri tehlikeye soktu.

Öte yandan sel baskınları 12 Aralık’ta genel seçimlere giden ülkede partilerin de seçim kampanyalarına yansıdı. Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bölgeye ziyarette bulunarak durumdan hükümeti sorumlu tuttu.