Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı

Debbie Griggs 5 Mayıs 1999’da iz bırakmadan ortadan kayboldu. Kent, Deal’da oturan Debbie Griggs’ten bir daha haber alınmadı. Aradan yıllar geçtikten sonra gerçek ortaya çıktı.

İngiltere’de görülen bir davada Andrew Griggs, eşi Debbie Griggs’i bundan 20 yıl önce öldürmek suçundan minimum 20 yıl hapis cezası aldı.

Denizci olan Andrew’un eşinin cesedini ağırlık bağlayıp denize attığı ortaya çıktı.

57 yaşındaki Andrew Griggs en az 20 yılını hapiste geçirecek. Griggs’e kesinlikle indirim uygulanmayacak.

34 yaşındayken hayatını kaybeden Debbie’nin evi terk ettiği iddia edilmişti.

O sırada 3 çocuk annesi olan Debbie ayrıca 4,5 aylık hamileydi.

Andrew Griggs bu nedenle henüz doğmamış çocuğunu öldürmekten de suçlu bulundu.

2018’e kadar Debbie’ye dair bir ize rastlanmadığı için bir cinayet davası açılmamış, Debbie’nin evini terkettiği varsayılmıştı. Ancak aynı yıl dedektiflerin buldukları bir kanıt her şeyi değiştirmiş ve oklar Andrew Griggs’e çevrilmişti.