İngiliz komutandan Çanakkale Zaferi açıklaması

İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tony Radakin, İngiliz ordusunun üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Çanakkale Kara Savaşları’ndan ders çıkarmayı sürdürdüğünü söyledi. Radakin “İngiltere olarak her şeyi doğru yapmadığımızı fark ettiğimiz bir çatışmaydı. Türk güçlerinin görkemi, zaferlerimizden öğrendiğimizden daha fazlasını orada bize öğretti” dedi.

Radakin, Londra’da 1985’den bu yana her yıl düzenlenen, 2001’den itibaren de düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünün (RUSI) ev sahipliği yaptığı ‘Çanakkale Kara Savaşları Anma Konferansı’ öncesi “Hepimiz hatalarımızdan ve zaferlerimizden ders çıkarmalıyız. Çanakkale Kara Savaşları, hepimiz için çok önemli bir çatışmaydı” ifadelerini kullandı.

DÜRÜST OLMALIYIZ

Çanakkale Kara Savaşları’nın İngiltere olarak her şeyi doğru yapmadıklarının bir göstergesi oldğunu belirten Radakin “100 yıldan uzun bir zaman önceye bakmamızın anlamı, kısmen de olsa bu çatışmada yer alan insanların fedakarlıklarını kabul ve teslim etmektir. Hayatını kaybeden veya yaralananların sayısına baktığımızda, bu fedakarlığı kabul etmeliyiz. Tarih önemli. Hepimiz ona ders çıkarmak için bakmalı ve zaferlerimizden olduğu kadar hatalarımızdan öğrenecek dürüstlüğe sahip olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Radakin, Çanakkale Kara Savaşları’ndan sonra İngiltere’nin ‘bazı şeyleri yanlış yaptığını’ kabul ettiğini vurgulayarak, “Türk güçlerinin görkemi de zaferlerimizden öğrendiğimizden daha fazlasını öğrenmemizi sağladı” dedi.

İTİLAF GÜÇLERİ AĞIR KAYIPLAR VEREREK ÇEKİLDİ

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen başında Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u işgal etmeyi ve Osmanlı İmparatorluğu’nu savaş dışında bırakmayı amaçlayan İngiliz ve Fransız donanmaları, 18 Mart 2015’te gerçekleşen deniz savaşında ağır bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda kaldı. İki donanmanın 3 gemisi battı, 3 gemisi de ağır hasar aldı. İtilaf güçleri, bu mağlubiyetin ardından Gelibolu Yarımadası’nı karadan geçmek amacıyla 25 Nisan’da çıkarma harekatı başlattı. Yarımadaya farklı noktalardan çıkarma yapan itilaf güçleri, yaklaşık 9 ay süren çatışmalarda Türk ordusu karşısında ağır kayıplar vererek geri çekildi. Harekatın fikir babası ve Deniz Kuvvetlerinin siyasi sorumlusu Winston Churchill, başarısızlığın ardından hükümetteki görevinden istifa etmek zorunda kaldı.