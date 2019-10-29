250 bin poundluk kemanı trende unuttu

Ünlü keman virtüözü Stephen Morris hayatının en korkunç dalgınlığını yaptı. Morris, 250 bin pound değerindeki kemanı trende unuttu. 1709 yılında yapılan kemanı kaybeden virtüoz resmen yıkıldığını söyledi.

Aralarında Yüzüklerin Efendisi ve Bond serisi de dahil olmak üzere birçok filmin müziklerine imza atan birçok dünyaca ünlü orkestra ile sahneye çıkan Stephen Morris hayatının belki de en zor günlerini geçiriyor.

Bu hafta sonu Andrea Boccelli ile birlikte Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile sahneye çıkmaya hazırlanan Morris, 250 bin pound değerindeki kemanını trende unuttu. Hafta sonu Londra’dan Orpington’a giden trende kemanı unuttuğunu duyuran Morris yetkilileri göreve çağırdı.

Dünyaca ünlü keman ustası David Tecchler’in 1709’da yaptığı tarihi kemanı unuttuğunu söyleyen Morris, “Bu keman müzik tarihinin önemli bir parçası. Eğer bu kemanı bulursanız lütfen iade edin” dedi.

Kariyeri boyunca David Bowie ve Stevie Wonder gibi müzisyenlerle kayıt yapan Morris kemanı 2003 yılında satın aldığını açıkladı. Morris, “Bu keman benimdi ama geçici olarak benimdi. Benden sonra iyi bir müzisyene verecektim. Bu tür enstrümanlar çalan kişilere verilmeli. Hafta sonu gerçekleşen konserlerde başka bir keman kullandım, arkadaşlarım performansımın değişmediğini söylese de sanki kolum kopmuş gibi hissettim” dedi.