Oyak Grubu’na İngiltere’den kötü haber

Guardian gazetesi, Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding’in İngiliz çelik üreticisi British Steel’i satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin çökmek üzere olduğunu yazdı. İngiliz hükümeti de dün British Steel için rakip şirketlerle görüşmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Ataer Holding’e Ağustos ayında, 10 hafta boyunca British Steel ile ilgili detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapma hakkı (münhasırlık) verilmişti. Söz konusu süre bugün sona eriyor.

Guardian’daki haberde, Ataer Holding’in British Steel’a olan ilgisini kaybettiği belirtiliyor. Bu duruma gerekçe olarak ise şirketin tedarikçilerini, ürettiği mal ve servisler için daha düşük ücret ödemeye ikna etmekte zorluk çekmesi gösteriliyor.

Gazeteye göre, demir çelik sektörünün önde gelen isimlerinden Sanjeev Gupta’ya ait Liberty House şirketi, British Steel ile yeniden ilgilenebilir.

Ataer Holding yetkilileri son gelişmelerle ilgili olarak Guardian’a bir açıklama yapmamış.

Gazetedeki haberde ise İngiltere’de bazı sendikacıların ve milletvekillerinin Barış Pınarı Harekatı sonrası, Türk ordusuyla ve hükümetiyle bağlantıları nedeniyle OYAK’ın British Steel için ne kadar uygun bir alıcı olduğuna yönelik kaygılarını dile getirdikleri belirtiliyor.

1967’de İngiltere’nin Scunthorpe kentinde kurulan British Steel’de 4500 işçi çalışıyor.

Şirket, İngiltere’de demiryolu raylarının yüzde 96’sını üretiyor.