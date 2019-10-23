‘Simit’ Oxford English Dictionary’ye girdi

Oxford İngilizce Sözlüğüne birçok yeni kelime eklendi. Bunlardan biri de Türkiye’nin vazgeçilmez lezzeti simit.

Dünyanın en tanınmış dil bilgisi kitaplarının başında gelen Oxford İngilizce Sözlüğü, veri tabanında bulunan ve İngilizce diline giren yabancı kelimeleri güncelledi.

2000 yılından bu yana her 3 ayda bir yenilenerek internet üzerinden yayımlanan listenin yiyecekler bölümünde bu sene Türk mutfağına ait hamur işi ürünlerin başında gelen ‘simit’ de yer aldı. Simidin yanı sıra, İtalyanların pirinç köftesi arancini, Almanlarta özgü baharatlı köfte goetta, Hawaii mutfağının ana yemeklerinden doğranmış çiğ balık poke ve Amerikan salatası cobb’ listede yer buldu.