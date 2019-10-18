Eşi Prens William ile Pakistan’a giden Kraliyet gelini Kate Middleton, cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur’an dinledi.

İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan’a gitti. Düşes, şıklığı ve zarafetiyle yine bütün dikkatleri üzerine topladı. Middleton, ülkeye ayak bastığı günden itibaren basının yakın markajına girdi. Kraliyet gelini cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur’an dinledi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKIP KUR’AN DİNLEDİ

Pakistan gezisine devam eden İngiltere Prensi William ve eşi Düşes Kate Middleton, Lahor’daki Badshahi Camii’ni ziyaret etti ve Kur’an dinledi. Düşes’in giydiği yeşil başörtüsü ile geleneksel şalvar kamiz kıyafeti dikkat çekti.

KAYINVALİDESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Pakistan’ın yerel çizgilerini taşıyan kıyafetleriyle hayran bırakan Düşes’in son tercihini, 1991 yılındaki ziyaretinde Prenses Diana da giymişti.

TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN İLTİFAT ALDI

Kate Middleton’un Kur’an dinlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Türk takipçilerinden Kraliyet gelin için “İnşallah Müslüman olur” temennileri geldi.