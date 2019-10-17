İngilizler işler zorlaşmadan İrlanda pasaportu almaya çalışıyor

Avrupa Birliği üyeliğini kullanarak kıtanın farklı ülkelerinde çalışmaya başlayan Britanyalılar, Brexit sonrası ülkelerine dönmek zorunda kalacak.

Buna çözüm arayanlar soyağaçlarında bulunan İrlandalı atalarını kullanarak İrlanda pasaportu almaya çalışıyor.

AB üyesi olan İrlanda vasıtasıyla Avrupa ülkelerinde kurdukları hayatlarına devam etmek isteyen yaklaşık 1 milyon 300 bin Britanyalı bulunuyor.

Çoğu hiç tanışmadıkları İrlanda vatandaşı akrabalarından faydalanarak en kötü ihtimalle 31 Ekim’e kadar İrlanda pasaportuna kavuşmak için bürokrasiyle boğuşuyor.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Brexit öncesi İrlanda pasaportu almak için başvuran kişi sayısı 6 binken 2018’de bu sayı 25 bine ulaştı.

İrlanda Dışişleri gittikçe artan başvurulara yanıt vermek için soluksuz çalışıyor.

İrlanda ve Büyük Britanya iki ülkenin uyruğuna da sahip olmaya izin veriyor.