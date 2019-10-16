Kızılarına ve torununa tecavüz etti

BÜYÜCÜLÜKLE uğraşan adam sistematik olarak kendi kızlarına senelerce tecavüz etti. Sapık adamın, kızının doğurduğu kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Olay İngiltere Swansea’de yaşandı. Bir ihbar neticesinde gözaltına alınan adamın çocuklarının ifadeleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Adam, kendi çocuklarına sistematik olarak tecavüz ediyordu.

Üstelik bu tecavüzleri çocuklarının beynini yıkayarak ve bazı büyücülük unsurları kullanarak yapıyordu. Kendi çocuklarının doğurduğu 6 çocuğun yapılan DNA incelemesinde babalarının annelerinin de babası olan şahıs olduğu belirlendi. Dünyaya gelen çocukların hem babası hem de dedesi aynı kişi.

Adı açıklanmayan adam toplamda 36 tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ancak bunları inkar etti. DNA sonuçlarının hatırlatılması üzerine susmayı tercih adamın iki kızına yıllarca sistematik olarak tecavüz ettiği ve kızlarının toplamda 6 doğum gerçekleştirdiği açıklandı.

Jüriye sunulan deliller arasında adamın sadece kendisinin tecavüz etmediği, başka erkeklerin de tecavüz etmesi için zemin hazırladığı ileri sürüldü. Savcı John Hipkin, sanığın kendi kızlarını cinsel tatmin için kullandığını ve onlara ne isterse yaptırdığını söyledi.

Sanıkların bu ilişkilere rıza göstermiş gibi görünmelerinin tek sebebinin zanlının yarattığı sahte dünyadan kaynaklandığını ifade eden Hipkin, jürinin verilebilecek en ağır cezayı vermesi gerektiğinin altını çizdi. Hipkin’in son sözleri ise, sanığın kendi kızına ettiği tecavüzün ardından dünyaya gelen çocuğa da tecavüz ettiğini söylemek oldu. Sanık hakkındaki tüm iddiaları reddederken yargılama sürüyor.