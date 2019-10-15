İngiltere’den Türkiye’ye silah ihracatı açıklaması: Lisanları incelemeye aldık

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını incelemeye aldıklarını ve bu süreçte Suriye'de kullanılabilecek yeni silah ihracı lisansı vermeyeceklerini söyledi.

21 mins önce
0 20 Bir dakikadan az

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye’ye yapılan silah ihracatı hakkında açıklamalarda bulundu. Raab, “Türkiye’ye silah ihracatı lisanslarını sürekli ve dikkatli inceleme altında tutuyoruz.” dedi.

”Yeni lisan vermeyceğiz”

Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kaygılarını ilettiklerini belirten Raab, “Bu incelemeyi sürdürürken Suriye’deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek hiçbir yeni silah ihracatı lisansı vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Ambargoyu İngiltere’in önlediği iddia edilmişti

İngiliz basını, İngiltere’nin dün yapılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye’ye toplu silah ambargosuna itiraz ettiğini ve bu yönde ortak karar alınmasını önlediğini iddia etmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
753

Barış Pınarı Harekatı protestoları devam ediyor

5 days önce
285

Barış Pınarı Harekatı’na KKTC’den destek

6 days önce
375

Barış Pınarı Harekatı başladı

3 weeks önce
187

İngiltere’den Suriye Anayasa Komitesi’ne destek

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin