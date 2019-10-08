“Türkiye, Suriye bataklığına daha çok gömülebilir”

İngiliz gazeteleri genelde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekme kararını eleştirdi. Financial Times, Türkiye’nin operasyonla “Suriye bataklığına daha çok gömülebileceğini” yazdı. Guardian’a göre ise Trump son kararıyla ABD’nin Orta Doğu’daki diğer çıkarlarını da tehlikeye attı.

Financial Times’ın (FT) başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye adımının, kendi yönetiminin politikasıyla ters düştüğüne vurgu yapılıyor.

Yazıdan bazı satırlar şöyle;

“Bir seneden kısa bir süre içinde Trump ikinci kez, ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı ana müttefikini umarsızca yüzüstü bıraktı. Daha da kötüsü, Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye’nin güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ile yapılan anlaşmaya uygun olarak sınır bölgesinden çekiliyordu. Amaç çatışmayı engellemekti, ama şimdi çatışma çok daha yakın bir ihtimal.”

FT, Türkiye’nin Suriye’de yeni bir cephe açması için yolun temizlenmesinin, çözümü yaklaştırmadığı görüşünde. Gazete ayrıca Trump’ın, IŞİD’in bölgede tamamen yenildiği iddiasının da “aceleyle yapıldığı” görüşünde.

Gazete, “Bu karar, Trump’ın Orta Doğu’daki tutarsız kararlarına bir yenisini daha ekliyor. Bu karar ayrıca Pentagon ve Washington’ın müttefiklerini de hazırlıksız yakalamış gibi görünüyor” diyor.

Suriye’deki binlerce IŞİD militanının SDG’nin kontrolündeki cezaevlerinde tutulduğunu da hatırlatan FT, “Kürt güçler saldırıya uğrarsa, IŞİD militanlarının tutukluluğu da tehlikeye girer” yazıyor.

FT, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapısının önünde daha büyük bir kaos yaratmaktan sakınmalı. Erdoğan ülkesindeki 3,5 milyon Suriyeli nedeniyle kendi halkının büyük baskısı altında. Ama operasyon muhtemelen daha çok insanın Suriye’den Türkiye’ye doğru kaçmasına ve Türkiye’nin Suriye savaşı bataklığına daha çok gömülmesine neden olacaktır” yorumunu yapıyor.

Telif hakkı GETTY IMAGES Image caption Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşayan Kürtler, Türkiye’nin olası operasyonunu protesto etti

‘Cumhuriyetçilerin tepkisi Trump’ın söylemini değiştirdi‘

FT, Trump’ın kararının ABD’nin müttefiklerini olduğu kadar, kendi partisinden bazı yetkilileri de alarma geçirdiğini yazıyor;

“Suriye konusundaki ani politika değişikliği Kürtler de dahil ABD’nin müttefiklerini endişelendirdi ve (Trump’ın partisi olan) Cumhuriyetçiler’den de tepki çekti. Cumhuriyetçi siyasiler Trump’ı bu adımın IŞİD’i yeniden güçlendireceği ve ABD’nin hem bölgedeki hem de dünyadaki diğer ittifaklarını yaralayacağı uyarısında bulundu”

“Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Başkan Trump’ın sıkı bir destekçisi ancak McConnell Trump’a, aceleci bir geri çekilmenin Rusya, İran ve Suriye rejiminin lehine olacağı ve IŞİD’in yeniden yapılanması şansını artıracağı uyarısında bulundu.”

FT, Mitchell’ın “Obama yönetimi sırasında zor yoldan da olsa öğrendik ki, Amerika’nın çıkarlarına en çok hizmet eden şey Amerika’nın liderliğidir, geri adım atmak ya da çekilme değil” sözlerine de yer veriyor.

Haberde, Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham’ın, Trump’ın yeni Suriye politikasını “geliyorum diyen bir kriz”, Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi üst düzey Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio’nun da “fahiş bir hata” olarak tanımladığı aktarılıyor.

FT, Cumhuriyetçilerden gelen bu eleştirilerin, Trump’ın tonunu değiştirip Türkiye’yi uyarmasına neden olduğu yorumunu yapıyor.

Financial Times, askeri uzmanların, Türkiye’nin başarılı bir kara operasyonu için, gözetleme ve keşif de dahil, yakın hava desteğine ihtiyacı olduğunu söylediğine dikakt çekiyor ve ABD hava kuvvetlerinin Türkiye’nin daha önceki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında destek verdiğini hatırlatıyor.