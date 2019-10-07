Londra’da nefret suçları endişe verici boyutlara ulaştı

5 hours önce
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İngiltere’nin farklı etnik gruplarının en yoğun olduğu başkent Londra’da nefret suç oranı da yüksek. Son verilere göre günde 50 nefret suçu işlenen kentte, ırkçı ve dini nefret suçları yüzde 107 artmış durumda.

Londra Meclisi, Polis ve Suç Komitesi araştırmasına göre kentte nefret suçları 2011’den bu yana hızla yükseldi

2018’de başkentte her gün 50 nefret suçu işlendi, 19 bin nefret suçu kayıtlara geçti.

Irkçı ve dini nefret suçu yüzde 107 artarken cinsiyet ayrımcılığındaki artış yüzde 261 oldu.

Londra Meclisi Polis ve Suç Komitesi Başkanı Unmesh Desai, sonuçları endişe verici olarak nitelendirdi.

Desai, Londra’nın dünyada kültürel çeşitliliğiyle övünen bir kent olduğunu ve hiçbir nefret suçunun hoş görülmeyeceğini söyledi.

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