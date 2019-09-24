İngiliz Yüksek Mahkemesi Johnson’ın parlamentoyu askıya almasını kanunsuz buldu

4 hours önce
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Brexit’te yeni perde yine İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın aleyhine sonuçlandı. Johnson’ın anlaşmasız Brexit dayatmak için parlamentoyu askıya alması kararının havale edildiği yargı sürecinde sonunda en üst mahkeme ‘Başbakan’ın bu yaptığı kanunlara aykırı’ dedi.

Muhafazakar Parti lideri seçilmek suretiyle başbakanlık koltuğuna oturan Brexit fanatiği Boris Johnson’ın “Ne pahasına olursa olsun 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkacağız” diyerek bu mühlete baş hafta kala Kraliçe’ye parlamentoyu askıya aldırma hamlesine, ‘siyasi darbe’ tepkileri eşliğinde havale edildiği yargı sürecinde hüküm kesildi.

Başbakan’ın önceki kararların temyizi niyetine gittiği İngiliz Yüksek Mahkemesi, Brexit için olduğu kadar Britanya’daki güç dengesi açısından da çok önemli etkileri olabilecek kararını açıkladı: Başbakan’ın 14 Ekim’e dek parlamentoyu askıya alma kararı, yasalara aykırı.

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