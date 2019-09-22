Silahlı soyguncu, kız çocuğunun attığı ekmekten korkup kaçtı

Birleşik Krallık’ta bir büfeye giren silahlı soyguncu 11 yaşındaki kız çocuğunun üzerine attığı ekmekten korkup kaçtı.

Pazartesi günü Batı Sussex’in Worthing kasabasındaki büfeye maskeli halde giren soyguncu, bıçak çekerek çalışanlardan birinden kasayı boşaltmasını istedi.

Ancak soyguncunun hamlesi o sırada müşteri olarak orda bulunan bir kız çocuğuyla babasının soyguncuya birkaç alkolsüz konsantre meyve nektarı şişesiyle ekmek fırlatması sonucu başarısız oldu.

Kasadan nakit para almak için son kez girişimde bulunan ancak yine başarısız olan hırsız eli boş halde büfeden kaçmak zorunda kaldı.

Soygunu araştıran polis, kız çocuğunu gösterdiği cesaretten dolayı övdü.

Sussex Polisi’ne bağlı Dedektif Noel Simmonds “Bıçak sırtındaki soygun girişimine müdahale eden kız çocuğunun ve babasının cesaretini ne kadar övsem azdır” dedi.

Simmonds sözlerine şöyle devam etti:

“Bıçak çekilen veya kullanılan her durumda epey risk vardır. Ancak bu olay yine de küçük bir kız çocuğundan korkarak kaçan silahlı bir soyguncunun düştüğü gülünç durumu göstermesi açısından dikkat çekici. Eğer şüpheli yakalanmazsa bunu tekrar deneyebilir ve bir sonraki (olası) durumda başka biri ciddi şekilde yaralanabilir. Şüpheliyi bir an önce tespit etmemiz gerekir. Bu yüzden kişilerden kapalı devre televizyon (CCTV) görüntülerini izlemelerini ve bu kişiyi tanıyan veya olay hakkında herhangi bir bilgisi olanların bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz.”

Polis, kimsenin yaralanmadığı olaydaki şüphelinin beyaz, zayıf ve yaklaşık 1,72 cm boylarında olduğu, yeşil ve kapşonlu Nike marka bir ceket, siyah bir beyzbol şapkası, kot pantolon ve yeşil Adidas marka ayakkabı giydiği kaydedildi.

Şüphelinin aynı zamanda yüzünü bir şalla örttüğü ve eldiven giydiği belirtildi.