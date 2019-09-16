Saygısızlar mezarlıkta cinsel ilişkiye girdi

İrlanda’nın Cork kentinde bir mezarlıkta yaşananlar ülkede infial yarattı. Kısa süre önce hayatını kaybeden annesine dua etmek için St. Michael Mezarlığı’na giden bir kadın gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

Adının açıklanmasını istemeyen kadın, mezarlıkta seks yapan bir çift gördü ve utanç verici bu ilişkiyi kınamak ve çifti utandırmak için de görüntüleri cep telefonuyla kaydetti.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen çifti bir ağacın altında cinsel ilişkiye girerken yansıtan görüntüleri ise bir radyo programına gönderdi.

St. Michael’s Mezarlığı Sözcüsü, videoyu görmediğini fakat olayını duyduğunu ifade etti. Mezarlıkta yedi kamera bulunduğunu belirten sözcü, “Fakat onlar daha çok ön tarafa odaklanıyor” dedi.