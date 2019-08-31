Genç kıza iş yerinde büyük şok

Essex’in Harlow bölgesinde yaşayan Lillie Cattel daha önceki günlerde olduğu gibi sabah kalkıp işine gitti. İş günü için en güzel kıyafetlerini seçen genç kız, iş yerine gittiğinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İnsan kaynaklarından bir yetkili, Lillie’nin etek boyunun çok kısa olduğunu iddia ederek genç kızı üstünü değiştirmesi için evine yolladı.

Duyduğu sözlerin şokunu üzerinden atamayan genç kadın, iş yerinden çıkarak aracına bindi ancak kendinde değildi. O an sadece, “Sadece tamam diyebildim” diyen Lillie, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, “Bu kıyafetimi daha önce de giymiştim ve bir sorun olmamıştı” dedi.

İnsan kaynakları yetkilisinin sözlerinden sonra arabasıyla yola çıkan genç kadın, histerik olarak ağlamaya başladığını ve kendisini aşağılanmış hissettiği için kriz geçirdiğini söyledi. “Arabada panik atak geçiriyordum” diyen Lillie, hemen aracını yolun kenarına çektiğini ve babasını aradığını söyledi.

Babasının yanına gelmesinin ardından durumu anlattığını ve ailesinin yöneticilerinden şikayetçi olması gerektiğini aktardığını belirtti. Şirket iddiaları yanıtsız bırakırken genç kadın yüklü bir tazminat talep ettiği bir dava açtı.