MET Polisi izinsiz katıldığı yarışmada cinsel ilişkiye girdi

4 hours önce
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Khafi Kareem

Londra’da yaşayan ve Metrpoliten Polis servisinde çalışan 29 yaşındaki polis memuru Khafi Kareem, ülkesi Nijerya’da yayınlanan Big Brother yarışmasında yer almak için amirlerinden izin istedi. Amirlerinden beklediği izni alamayınca da basıp ülkesine gitti.

Khafi Kareem’in bu hareketi sonrası soruşturma açıldığı belirtilirken, genç kadının daha önce İngiliz emniyetinin siyahi kadınları polisliğe teşvik etmek için çektikleri reklamlarda yer aldığı da kaydedildi.

Programda katılan bir iş adamı ile üç kez ilişkiye girdiği kameralar tarafından görüntülenen Kareem hakkında soruşturma açıldı.

İŞTEN KOVULABİLİR

İsmi açıklanmyan bir yetkili, Kareem’in bir polis olduğunu ve polislerin uymaları greken kuralları olduğunu, kendisine programa katılması için izin verilmemesine rağmen programa katıldığını, programda bir iş adamı ile aleni bir şekilde ilişkiye girmesinin kabul edilemez olduğunu ve soruşturma sonucunda işinden kovulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

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