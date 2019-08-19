‘Cihatçı Jack’ vatandaşlıktan çıkarıldı

İngiltere’nin IŞİD’e katılan çifte vatandaş Jack Letts’i vatandaşlıktan çıkardığı iddia edildi.

Sky News televizyonunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İngiliz medyasının ‘Jihadi (Cihatçı) Jack’ lakabını taktığı Letts, vatandaşlıktan çıkarıldı. Habere göre Letts’in vatandaşlıktan çıkarılma kararı eski Başbakan Theresa May döneminde alındı. May hükümeti, daha önce ise ailesinden kaçarak Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen ve IŞİD’e katılan Shamima Begum adlı genç kadını vatandaşlıktan çıkarmıştı.

İngiliz İçişleri Bakanlığı iddia üzerine bireysel vakalarla ilgili yorum yapmayacağını bildirdi.

Letts, Kanada – İngiltere çifte vatandaşlığına sahipti.

KANADA TEPKİLİ

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, dünyada “Jihadi (Cihatçı) Jack” olarak bilinen Letts’in vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“İngiltere’nin bu tek taraflı kararı hayal kırıklığına neden olmuştur” denilen açıklamada, Kanada’nın, Suriye’de IŞİD saflarında savaşan vatandaşlarından haberdar olduğu ancak güvenlik riskleri nedeniyle bölgede konsolosluk hizmeti verilmediği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bu kişilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için yasal bir zorunluluk yok. Belirli davalar veya ulusal güvenlik operasyonları hakkında yorum yapamıyoruz.” denildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin bireysel vakalarla ilgili yorum yapmayacağını bildirdi.

Letts’in vatandaşlıktan çıkarıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia, İngiliz hükümeti tarafından doğrulanmasa da Kanada’dan gelen bu açıklama, Letts’in vatandaşlıktan çıkarıldığını kanıtlamış oldu.

Suriye’ye 2014’te giderek IŞİD’e katılan Letts, İngiliz bir televizyon kanalına şubatta verdiği röportajda, IŞİD’in eski merkezi Rakka’yı terk ettiğini ve Suriye’den ayrılmak üzereyken PKK tarafından alıkonulduğunu söylemişti.

Letts, Kanada’ya dönmek istemediğini belirterek, “Kendimi İngiliz hissediyorum, İngilizim. Babam Kanadalı. İngiltere’nin beni kabul etmesi halinde İngiltere’ye geri dönerim ama bunun olacağını sanmıyorum” demişti.

Letts’in halen PKK tarafından Kamışlı’da tutulduğu biliniyor.