İçişleri Bakanlığı önünde bir kişi bıçaklandı

9 hours önce
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Londra’da İçişleri Bakanlığı binası önünde bir kişinin yaralı halde olduğu, çok sayıda polisin olay yerine intikal ettiği bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.06’da Londra’da İçişleri Bakanlığı binasının bulunduğu Marsham Caddesi’nde bıçaklı bir kişi ile ilgili ihbar alındığı bildirildi.

Olay yerine intikal eden polis ekiplerinin bıçakla yaralanmış bir kişi bulduğu belirtilen açıklamada, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Saldırının terörle ilişkili olup olmadığı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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