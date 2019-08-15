Boris Johnson’dan sosyal medya üzerinden Brexit mesajı

Başbakan Boris Johnson, sosyal medyadan halkın sorularını yanıtladığı oturumda bazı milletvekilleri ile Avrupa Birliği’ni (AB) Brexit’i engellemek için işbirliğine gitmekle suçladı.

Başbakan Johnson, Facebook üzerinden halkın kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Johnson, İngiliz parlamentosunda düzenlenen haftalık “Başbakana Sorular” oturumuna atıfla “Halkın Başbakana Soruları” adını verdiği yayında, “Brexit’i parlamentoda engelleyebileceklerini düşünenler ile Avrupalı dostları arasında korkunç bir işbirliği var” ifadesini kullandı.

AB’nin İngiltere ile Brexit konusunda anlaşmaya varmak veya mevcut anlaşmayı düzeltmek için taviz vermeye istekli olmadığını savunan Johnson, “Üç kez reddedilmesine rağmen Brexit anlaşmasının her kelimesine, her virgülüne yapışmış durumdalar. Buna tedbir maddesi de dahil çünkü hala Brexit’in parlamentoda engellenebileceğini düşünüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun sürmesi halinde İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmak zorunda kalacağını ifade eden Johnson, “Benim istediğim bu değil, amaçladığımız bu değil ama Avrupalı dostlarımızın taviz vermesi lazım.” dedi.