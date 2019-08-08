Polis Haringey’de anne ve kızına çarpan motorluyu arıyor

Metropoliten Polisi, Haringey’de yaşanan trafik kazasında anne ve kızına çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünü arıyor.

31 Temmuz Çarşamba günü saat 14.15 sularında Haringey Green Lanes tren istasyonu dışında meydana gelen kazada bir motosikletli iki kişiye çarpıp kaçtı.

Kazada yaralanan 9 yaşındaki kız ve 42 yaşındaki anne hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olmayan yaralı anne ve kız tedavi edildi.

Manor House yönüne doğru giderken anne ve kızına çarpan motosikletli ise olay yerinden kaçtı.

Polis, görgü tanıklarını ve kaçan kişi tanıyanların şahitliğine ihtiyaç duyduklarını duyurdu.

Kuzey Londra bölgesinden sorumlu dedektiflerden Constable James Byrne, “Bir kız çocuğunun ve annesinin kaza sonrası tıbbi yardıma ihtiyaçları varken bırakılıp kaçıldığı korkunç bir kazaydı.” dedi. Motosiklet sürücüsünün fotoğrafını paylaştıklarını belirten Byrne, kaza hakkında bilgisi olanlardan ve motosiklet sürücüsünü tanıyanlardan şahitlik etmelerini istedi.

Özellikler araçlarında CCTV kamerası olan kaza tanıklarının 101 numaralı telefon hattını arayarak “CAD reference 4066/31JUL” kodu bildiklerini anlatmaları talep edildi.