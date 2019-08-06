Gizli zindan çılgınlığı

Müşterilerine ‘hayallerinin çok ötesinde’ bir deneyim sunacağını ileri süren Gizli Zindan oteli İngiltere’nin en fazla tercih edilen fetiş oteli oldu. Otele hem tek hem de çift olarak giriş yapılabiliyor.

İngilizlerin son çılgınlığı fetiş oteller oldu. Gizli Zindan adı verilen otel Londra’nın bir banliyö kasabasında oldukça yüksek bir profile sahip müşterilerine hizmet veriyor. Yetişkinlerin oyun alanı olarak gösterilen otelde arzular sınırsız olarak karşılanıyor.

Buckinghamshire’daki Wycombe’daki Gizli Zindan, odaları hem saatlik hem de gecelik olarak kiralıyor. Oldukça yüksek fiyatları olan otelin sloganlarından biriyse “kendinizi şımartın.”

Bir odanın 4 saatliği 130 pound, bir gece konaklamak isteyenler ise 220 poundu gözden çıkarmak zorunda.

Otelin açılması İngiltere’de tartışmalara yol açarken, kimi vatandaşlar bu tür yerlerin yozlaşmaya sebep olacağını ileri sürdü. Bazı vatandaşlar ise insanların seçme özgürlüğü olduğunu ve istemeyen kişilerin gitmeyebileceklerini söyledi.

Otelin yetkilileri, insanların arzularını karşılamak için çalıştıklarını ifade ederek, “Konuklarımız buraya hayallerini gerçekleştirmeye geliyor. Biz onlara bu imkanı sunuyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Otelde isteyen müşterilerin kendi partneriyle zaman geçirebileceğini, isteyenlerin ise profesyonel ekiplerinden yardım alabileceğini söyleyen yetkililer, Londra’ya gelen herkesin bu heyecanı yaşamak isteyeceğini ileri sürdü.