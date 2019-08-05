Parkta herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler

4 hours önce
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Hull şehrinde bulunan halka açık Pearson parkında otuzlu yaşlarda bir çift, bölgedekileri ve çocukları umursamadan cinsel ilişkiye girdiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Dün 29 yaşındaki Ivo Suits isimli vatandaş, Pearson parkında cinsel ilişkiye giren çifti telefonuna kaydetti.

Suits, etrafta ailelerin ve çocukların olduğunu söyleyerek çifti uyardı. Videoya alınmak istemediklerini söyleyen çift, uyarıları dikkate almadan ilişkiye devam etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığına dair bilgi paylaşmadı.

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