Fransız mucit uçan kaykayıyla Fransa’dan İngiltere’ye 22 dakikada geçti

Fransız mucit geçen ay bir önceki girişiminin başarısız olmasının ardından uçan kaykayıyla Manş Denizi’ni geçmeyi başardı.

Eski jet ski şampiyonu geçen ay Manş Denizi’ni geçmek için ilk girişimini gerçekleştirmiş ve 10 dakika içinde denize düşmüştü.

Fransa ile İngiltere’yi ayıran Manş Denizi’ndeki Dover Boğazı’nı uçarak geçen Zapata, Fransa’daki Sangatte kentinden yerel saatle 06.17’de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere’nin Saint Margaret Koyu’na ulaştı.

Zapata böylece 33 kilometrelik mesafeyi 22 dakikalık bir sürede geçmiş oldu.

Zapata bekleyen kalabalığa, “Açıkçası bu muhteşem hissettiriyor. (…) Bu sefer bir problem yaşanmadı. Yoruldum. Tatilde değilim ancak mutluyum. Ekibime ve eşime çok teşekkür ederim” dedi.

Kaykayı kendisi tasarlayan “Uçan Fransız” saatte 139 km hızla yolculuk yaptı ve suyun ortalama 15 metre üstünden uçtu.

Cihazın havada yaklaşık 10 dakika kalmasına yetecek kadar kerosen barındırması, Zapata’nın denizi geçerken yakıt ikmali için platforma inmek zorunda kalması anlamına geliyor. Geçen sefer yaşanan felaketin ardından Zapata bu kez daha büyük bir platform kullandı.

Gazetecilere konuşan Zapata, başarı şansının yarıya yarıya olduğunu söylemeden önce, “Havacılığın öncülerinin izlerini biraz olsun takip etmek istiyoruz” dedi.

Fransız mucidin icadı, bu yıl Paris’te gerçekleşen Bastil Günü kutlamalarında gösterilmiş ve küresel bir beğeni kazanmıştı.

Fransız hükümeti Zapata’ya cihazı geliştirmesi için 1 milyon euro (yaklaşık 6,7 milyon TL) bağışta bulunmuştu.

Zapata denizi başarıyla geçmesinin ardından şimdi de icadının bir gün devrim niteliğindeki askeri bir donanım olarak ticari üretime girmesini umuyor.