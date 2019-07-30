Belediye evini Airbnb ile kiralayan kişiye 100 bin pound ceza

Londra merkezdeki belediye evini kiralayan kişi hem evinden oldu hem de 100 bin pound para cezasına çarptırıldı.

37 yaşındaki Toby Harman adlı şahsın Lara kullanıcı adı ile sahte bir hesap açarak belediye evini Airbnb ile turistlere kiraladığı tespit edildi.

Westminister Belediyesi tarafından yapılan incelemede devlet tarafından yardıma ihtiyacı olan kişilere verilen evin, 2013 yılından bu yana Airbnb adlı kısa süreli kiralama sitesinde ilan edildiği ve evde konaklayan 300’den fazla kullanıcı tarafından yorum yapıldığı ortaya çıktı.

YAPAY ZEKADAN KAÇMADI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Toby Harman adlı kişi yapay zeka tarafından uygulanan bir program ile tespit edildi; eve yapılan kullanıcı yorumlarında Harman’ın adının da olması yakayı ele vermesine sebep oldu.

Harman’ın banka hesaplarını da inceleyen yetkililer, 37 yaşındaki adamın hesabına yıllardır Airbnb’den ödeme yapıldığını buldu.

Times gazetesinde yer alan habere göre mahkemeye çıkarılan ve temyize giden fakat yine de suçlu olan Harman, yasadışı yollardan kar elde ettiği için 100 bin 974 pound para cezası ödemeye ve belediye evini boşaltmaya mahkum edildi.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Westminister Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye evlerini kiraya verdiği düşünülen 1500 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.