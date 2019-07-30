Belediye evini Airbnb ile kiralayan kişiye 100 bin pound ceza

11 hours önce
0 693 Bir dakikadan az

Londra merkezdeki belediye evini kiralayan kişi hem evinden oldu hem de 100 bin pound para cezasına çarptırıldı.

37 yaşındaki Toby Harman adlı şahsın Lara kullanıcı adı ile sahte bir hesap açarak belediye evini Airbnb ile turistlere kiraladığı tespit edildi.

Westminister Belediyesi tarafından yapılan incelemede devlet tarafından yardıma ihtiyacı olan kişilere verilen evin, 2013 yılından bu yana Airbnb adlı kısa süreli kiralama sitesinde ilan edildiği ve evde konaklayan 300’den fazla kullanıcı tarafından yorum yapıldığı ortaya çıktı.

YAPAY ZEKADAN KAÇMADI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Toby Harman adlı kişi yapay zeka tarafından uygulanan bir program ile tespit edildi; eve yapılan kullanıcı yorumlarında Harman’ın adının da olması yakayı ele vermesine sebep oldu.

Harman’ın banka hesaplarını da inceleyen yetkililer, 37 yaşındaki adamın hesabına yıllardır Airbnb’den ödeme yapıldığını buldu.

Times gazetesinde yer alan habere göre mahkemeye çıkarılan ve temyize giden fakat yine de suçlu olan Harman, yasadışı yollardan kar elde ettiği için 100 bin 974 pound para cezası ödemeye ve belediye evini boşaltmaya mahkum edildi.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Westminister Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye evlerini kiraya verdiği düşünülen 1500 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

10 hours önce
260

Hızlanan anlaşmasız Brexit hazırlıkları poundu vurdu

10 hours önce
126

Man fined £100,000 for letting council flat

6 days önce
176

Facebook 5 milyar dolar ceza ödeyecek

1 week önce
240

Hollanda’da peçeli kadınlara verilecek para cezasını ‘Referansımızı İslam’dan alıyoruz’ diyen Nida Partisi ödeyece

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin