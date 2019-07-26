Dikkatsiz genç kız feci halde yandı

Ailesiyle birlikte Küba’ya tatile giden genç kız, şnorkelle bir saat yüzdüktan sonra sudan çıktı. Ardından sırtına acı hissetmeye başladı. Ailesine durumu söyleyince gerçek ortaya çıktı. Güneş sırtını adeta kavurmuştu.

16 yaşındaki Maisie Squires isimli genç kız ailesi ile birlikte gittiği Küba tatilinden korkunç yanıklara sahip şekilde döndü. Şnorkelle yüzmeye giden genç kız, 1 saatten uzun bir süre suda kaldı. Sürekli olarak sırtı güneş ışınlarına maruz kalan genç kızın sırtında korkunç yanıklar meydana geldi.

İki devasa kabarcığın yanı sıra sırtının tamamı tehlikeli şekilde yanan genç kız, 9 saat süren uçak yolculuğu ile İngiltere’ye döndü. Tatil dönüşü yaşadığı kabusu sosyal medya hesabından paylaşan genç kızın fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı, on binlerce yorum yapıldı.

Yaralarının fotoğraflarını Facebook’ta paylaşırken, “Güneş yüzünden sırtımın ne kadar şiş ve iğrenç göründüğünü unutmayın. Dokuz saatlik uçak yolculuğuyla eve dönmek zorunda kaldım. Bir saat boyunca şnorkelle yüzdüm ve sırtım sürekli güneş gördü. Güneş kremi sürmemiştim ve bu hale gelebileceğini düşünmemiştim” diye yazdı.

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar ve dermatologlar güneş yanıklarının çok ciddi sonuçları olabileceğini ifade ederek mutlaka güneş kremi kullanılması gerektiği ifade etti. Özellikle güneşin en tepede olduğu öğle saatlerinde denize girmekten dahi kaçınılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, sabah erken ya da öğleden sonra saatlerinin tercih edilmesi ifade edildi.