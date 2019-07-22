Bu adamı görürseniz kaçın

İngiltere hapisten kaçan bir mahkum nedeniyle alarma geçti. Ülkenin dört bir yanında aranan mahkumun çok tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Stephen Tierney adlı mahkumun tecavüz nedeniyle hüküm giydiği öğrenildi.

Polis tarafında Tierney’i yakalamak için av başlatılırken adamın çok tehlikeli olduğu konusunda halk uyarıldı.

Emniyet birimlerinden yapılan uyarıda adamın görülmesi halinde kesinlikle yaklaşılmaması gerektiği konusunda bilgi verildi.

39 yaşındaki Tierney’yle iletişime geçmenin yüksek risk içerdiği belirtildi.

3 Temmuz’da Lincolnshire’daki North Sea Camp’tan kaçan mahkumun Norfolk, Northamptonshire ve Leicestershire bölgelerinde görüldüğünü dair bazı ihbarlar gelmişti ancak adam yakalanamadı.

Zayıf ve kahverengi kızıl karışımı saç rengine sahip olan Tiernet’nin sağ kolunda bir dövme olduğu belirtildi.

Polis adamın güvenlik kameralarına takılan görüntülerini yayınlayarak risk konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Kaçak mahkumu görenlerin derhal polise haber vermesi istendi.

Doğru bilgi verenlere bin pound’luk ödül verilecek.