Londra’da kimliği belirsiz bir kişi Shard’a halatsız tırmandı

Londra’da kimliği bilinmeyen bir kişi, halatsız olarak 310 metre yükseklikteki İngiltere’deki en yüksek bina olan Shard gökdelenine tırmandı.

Görgü tanıkları, sabah 05:15’te Avrupa’nın en yüksek yapılarından biri olan 95 katlı binaya tırmanan kişinin başlangıçta cam vantuzu kullandığını sonrasında bunlara da gerek duymadan tırmanışına devam ettiğini söyledi.

Polisin, daha sonra çatıdan binaya giren bu kişiyi uyardığı ancak gözaltına almadığı bildiriliyor.

Binanın etrafında toplanan kalabalık, tırmanışın fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştı.

2017’de CassOnline rumuzlu bir YouTuber da gökdelenin ziyaretçi güvertesinden çatıya tırmanmıştı.

2013 yılında ise Greenpeace eylemcileri, Kuzey Kutbun’daki petrol çıkarılmasını protesto için binanın çatısına çıkmıştı.

Bunun bir yıl öncesinde bina yönetimi, Fransa’da “Örümcek Adam” lakaplı Alain Robert’in gökdelene tırmanma girişimini Yüksek Mahkeme kararıyla durdurmuştu.

İngiltere’deki en yüksek bina

2013’te hizmete giren Shard gökdeleni İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlandı.

Tam yüksekliği 309,6 metre olan gökdelen İngiltere ve Avrupa Birliği sınırları içindeki en yüksek, Avrupa kıtasının ise beşinci en yüksek binası.

Binanın yüzde 95 hissesi Katar devletine ait.