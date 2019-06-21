Türk heykeltraştan Londra’daki cinayetlere ‘heykel’ ile tepki!

Sanatçı Yüksel Ünlü, Londra’da yaşanan şiddet olaylarına ‘tepki’ niteliğinde bir heykel yapmayı planlıyor. Heykel çalışmasını hayata geçirmek için, sponsora ve hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ulaşması gerektiğini belirten Ünlü, topluma çağrıda bulunarak “Herkesin elini taşın altına koymasını istiyorum” dedi.

Londra’da 1996 yılından beri yaşam süren Sanatçı Yüksel Ünlü, Londra Gazete’ye konuşarak, Londra’da yaşanan şiddet olaylarına ve cinayetlere kayıtsız kalmanın doğru olmadığının altını çizerek, sanatsal bir çalışmayla tepkisini göstereceğini söyledi.

“LONDRA’DA ŞANS ESERİ YAŞIYORUZ”

2019 yılının ilk yarısına bakıldığında 53 ölümlü şiddet olayının yaşandığını kaydeden Ünlü, “Bu rakamlara baktığımızda Londra’da şans eseri yaşıyoruz. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Herkes kendi bakış açısıyla bir tepki gösteriyor. Ben de yapacağım sanatsal çalışmayla, bir heykelle, tepkimi göstermek istiyorum ” ifadelerini kullandı.

“SPONSORA İHTİYACIM VAR”

Londra’da yaşanan cinayetlerden Türkçe konuşan toplumun da oldukça etkilendiğinin altını çizen Ünlü, söz konusu olaylara sanatı ile tepki göstermek istediğini söyleyerek, “Londra’da cinayetlere ve şiddet olaylarına bir tepki olarak ‘heykel’ yapmak istiyorum. Şu anda Londra’daki belediyelerle görüşme aşamasındayım. Ancak bu tepkimi ortaya koymak için sponsora ihtiyacım var” dedi.

Londra’da yaşayanlara Londra Gazete aracılığıyla çağrıda bulunan Ünlü, “Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” diyerek, sanatıyla tepkisini göstermek adına ‘sponsor’ olarak kendisine yardımcı olunmasını rica etti.

“ÖLEN KİŞİLERİN AİLELERİNE ULAŞMAM GEREKİYOR”

Sponsor olarak maddi yardımda bulunacaklar yanı sıra, Londra’da şiddet olayları sonucunda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine de seslenen Ünlü, “Projemi hayata geçirebilmek için hayatını kaybeden kişilerin ailelerine de ulaşmak istiyorum. Onlarla konuşarak bazı detayları öğrenmem ve ailelerden izin almam gerekiyor. Ailelerin bana 07828676028 numaralı telefondan ulaşmasını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“DİĞERLERİNE GÖRE ÇOK DAHA ANLAMLI VE ÖNEMLİ”

Londra’da yapacağı heykelin bazı detayları hakkında bilgi veren Ünlü, tasarladığı heykel çalışmasının kalp şeklinde olacağını ve orada Londra’da yaşanan şiddet olayları sonucunda hayatını kaybeden kişilerin isimlerini yazacağını söyledi. Londra’da daha önce bazı heykel çalışmalarının olduğunu da belirten Ünlü, “Yaklaşık olarak 10 yıldır heykel sanatıyla uğraşıyorum. Daha önce Barnet bölgesinde ‘denizkızı’ heykeli yapmıştım. Daha birçok çalışmam oldu. Ancak bu defa yapacağım çalışma benim için diğerlerine göre çok daha anlamlı ve önemli. Şuan ki projem kalp şeklinde 6 metre genişliği ve 2 buçuk metre uzunluğu olan bir heykel yapmak. Bu kalp şeklindeki heykele ise Londra’da öldürülen kişilerin isimlerini yazmayı istiyorum. Henüz nerede olacağı tam olarak belirlenmedi. Ben elimi taşın altına koyuyorum ve tepkimi bu şekilde gösteriyorum. Bana yardımcı olması için herkese çağrıda bulunuyorum” dedi.

Sanatçı Ünlü daha önce yaptığı çalışmalarla ilgili görseller de paylaştı:

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