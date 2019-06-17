Süleymaniye Cami ‘kermes’ düzenledi

3 saat önce
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Londra’da Süleymaniye Cami tarafından yaz kermes düzenlendi.

Doğu Londra’da Süleymaniye Cami’nin bulunduğu Haggerston bölgesinde 14 Haziran Cuma günü kermes düzenlendi.

Süleymaniye Cami’de kılınan öğle namazının ardından yoğun bir katılımla gerçekleşen kermesi onlar kişi ziyaret etti. Belirli aralıklarla Londra’da düzenlenen kermeste kebap çeşitleri, Türk tatlıları, çay ve kahve satışı yapıldı.

Kermese satışlarından toplanan para, Süleymaniye Cami tarafından yatılı olarak bakılan 70 civarında çocuk için harcanacak. Her yıl belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerin ortak amacı, toplanan bağışların hayır işlerine harcanması.

Özellikle Müslümanların ve kermese katkı koymak isteyen onlarca kişinin katıldığı kermeste birlik ve beraberlik içerisinde keyifli sohbetlere sahne oldu.

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