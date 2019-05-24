İngiltere’de Corbyn’den erken seçim çağrısı

4 saat önce
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Theresa May’in istifa kararına ilk tepki ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’den geldi.

Corbyn, “Ülkenin aylardır bildiğini o da şimdi kabul etti: Ülkeyi yönetemez; ne o, ne de bölünmüş ve dağılmış partisi” dedi.

Theresa May’in istifa kararına ilk tepki ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’den geldi.

Erken seçim çağrısı yapan Corbyn, “Muhafazakar Parti’nin liderliğine her kim gelirse, ülkenin geleceğini acil genel seçim yoluyla halkın belirlemesine izin vermeli” diye konuştu.

Corbyn, “Muhafazakâr Parti, Brexit sürecinde tek kelimeyle sınıfta kaldı, insanların yaşamlarını geliştirme ve en acil ihtiyaçlarını karşılamada başarısız oldu. Parlamento çıkmazda ve Muhafazakârlar, ülkenin karşı karşıya bulunduğu büyük sorunlara karşı hiçbir çözüm önermiyor” ifadelerini kullandı.

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