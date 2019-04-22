16 yaşındaki iklim aktivisti Thunberg İngiltere’deki ‘Yokoluş İsyanı’na destek verdi

"Gezegeni kurtarma sözünden vazgeçmeyeceğiz"

2 saat önce
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İklim değişikliğine karşı başlattığı küresel okul greviyle dikkat, çeken 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, İngiltere’de devam eden ‘Yokoluş İsyanı’ (Extinction Rebellion) hareketine destek verdi. Thunberg, gezegeni kurtarma sözlerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Marble Arch’da toplanan yüzlere insana hitap eden Thunberg, “Bizler fark yaratan insanlarız ve kavgayı asla bırakmayacağız; gezegenimiz, kendimiz, geleceğimiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için kavgayı hiç bırakmayacağız” dedi.Politikacıların ve siyasi nüfuza sahip insanların iklim kriziyle mücadele etmek için hiçbir şey yapmadığını söyleyen Thunberg, “Ancak artık bundan yakayı sıyırmamalarını garanti edeceğiz” diye konuştu.

Yokoluş İsyanı eylemleri

İklim değişikliğinin küresel bir iklim krizine dönüştüğünü savunan ‘Yokoluş İsyanı’, İngiltere çapındaki eylemlerini yaklaşık bir haftadır sürdürüyor.

Aralarında çocukların da bulunduğu çevreciler, sera gazı emisyonunun 2025’e kadar düşürülmesi ve küresel iklim krizine çözüm bulunması için İngiltere hükümetine karşı barışçıl sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor.

Eylemlerde 831 kişi gözaltına alındı, bunlardan 40’ı hakkında polise mukavemet ve yolu kapatmak gibi suçlardan cezai işlem yapıldı.

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