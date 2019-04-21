Anlaşmasız ayrılık Türkiye’ye yıllık 2.4 milyar dolarlık fatura çıkacak

BREXİT’İN anlaşmasız gerçekleşmesi (Sert Brexit) halinde ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından Türkiye de son derece olumsuz şekilde etkilenecek. İngiltere’nin anlaşma yapmadan Avrupa Birliği’nden ayrılması durumunda Türkiye yıllık ihracatında 2,4 milyar dolarlık kayıp yaşayacak.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması anlamına gelen Brexit için verilen süre doldu ancak Londra iki kez erteleme talep etti ve son olarak yeni ayrılık tarihi 31 Ekim 2019 olarak belirlendi. Eğer İngiltere bu tarihe kadar AB ile bir anlaşmaya varamaz ve ticari anlamda gümrük birliği dışında kalırsa Türkiye de uzun bir süre boyunca en büyük ikinci ihracat pazarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Özellikle otomobil ve tekstil alanında ciddi bir ekonomik kayıp Türkiye’deki iş dünyasını vuracak. Her yıl Türkiye’de üretilen 170 bin otomobil İngiltere’ye gidiyor. Tekstil ve giyimde de yıllık ihracat rakamı 2 milyar dolar düzeyinde.

TÜRKİYE MİLYARLARCA DOLARLIK İHRACATTAN OLACAK

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir rapora göre Türkiye, sert Brexit’in gerçekleşmesi durumunda ihracatında yıllık 2,4 milyar dolarlık kayıp yaşayarak Güney Kore ve Pakistan’ın ardından en kötü etkilenen üçüncü AB üyesi olmayan ülke olacak. AB ile gümrük birliği anlaşması içerisinde olan Türkiye, AB ve İngiltere kendi aralarında yeni bir ticaret anlaşmasına varmadan İngiltere ile özel bir ticaret anlaşması yapamayacak.

Bu durumda AB ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşmasına varılana kadar Türkiye ve İngiltere birbirlerine gümrük vergisi uygulamak zorunda olacak anlamına geliyor ki 2018’de 18,6 milyar dolar seviyeye gelen ticaret hacmi için bu son derece kötü bir haber. Her iki ülke de birbirinin pazarına serbest erişimi kaybedecek. Türkiye’de İngiliz malları İngiltere’de de Türk mallarının fiyatı artacak, rekabet gücü düşecek.

İKV: HER İKİ ÜLKE DE ÖNLEM PLANLARI HAZIRLAMALI

Reuters’a konuşan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Çiğdem Nas’a göre ise her iki ülkenin de belirlenen tarihten önce bu meselenin üstesinden gelmek için önlem planlarını hazırlaması gerekiyor. Nas şunları söyledi:

“Örneğin firmalar belli bir süre durumu idare etmek için diğer ülkede depolar kiralayarak stoklama yapabilir ancak bu kalıcı bir çözüm oluşturmaz elbette. Sert Brexit durumunda var olan ticari ağı değiştirmek çok zor olacaktır.”

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri ise konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Eğer anlaşmasız bir Brexitimiz olursa Türkiye ve Britanya ticaret anlaşmalarını ancak AB’yle yapılması gerekenden sonra gerçekleştirebilir. Bu da yıllar alır. ”