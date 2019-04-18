Enfield Belediye çalışanlarının maaşlarında yüzde 60 zam

TAXPAYERS Alliance’in hazırladığı rapora göre 2017 yılından bu yana Enfield Belediyesi’ndeki bazı çalışanların maaşlarında yüzde 60 oranında bir artış olduğu belirtildi.

TaxPayers Alliance’in açıkladığı verilere göre Enfield Belediyesi’nde, 2017-2018 yılları arasında, 100 bin pounddan fazla kazanan 16 Konsey çalışanının olduğu aktarıldı.

Yapılan bu araştırmaya göre en iyi kazananların, icra kurulu başkanı, finans yöneticisi, kaynak ve müşteri hizmetler yöneticisi, sağlık, barınma ve yetişkin sosyal bakımın icra direktörü olduğu söylendi. Raporda en fazla kazanan 11 kişinin ismi açıklanmadı.

Enfield’e komşu olan Haringey Belediyesi’nde ise 100 bin pounddan fazla kazanan 7 çalışan olduğu belirtildi.

Raporda üç Enfield Belediye çalışanı ve dört Haringey Belediye çalışanı 2016-2017’de sırasıyla 150 bin pounda kadar kazanç elde ettikleri aktarıldı.

Essex bölgesinde ise 2017- 2018 yılları arasında en yüksek gelirli 55 bin çalışanı ile 100 bin pounddan fazla kazancı olan çalışanların olduğu belirtildi.

Hackney ve Lambeth belediyedeki 28 çalışan için 100 bin pounddan fazla ödeme yapıldı.