İngiltere’den internet sitelerine düzenleme "Yeni düzenleme ile online şirketler için 'kendini denetleme' dönemi sona erdi"

İngiltere’deki tüketici hakları kuruluşları, başta Facebook ve Google olmak üzere internet üzerinden zararlı içerik paylaşımlarına izin veren tüm teknoloji şirketlerine ceza uygulayacak yeni bir düzenleme hazırladı.

Yeni düzenlemenin İngiltere Parlamentosu’nda kabul edilmesi halinde, sosyal medya ve teknoloji siteleri, kötü ve zararlı sayılabilecek paylaşım, fotoğraf ve görüntüleri anında kaldırmadığı takdirde daha önce görülmemiş ağır para cezaları ve yaptırımlarla karşılaşabilecekler. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu yeni düzenleme, internet üzerinde kullanıcıların paylaşımlarının sosyal medya siteleri üzerindeki sorumluluğunu ilk kez bu kadar büyük ölçüde belirliyor. Yeni düzenleme herkes tarafından görülüp izlenebilen grafik, şiddet içerikli mesaj, video ve paylaşımların sınırlandırılmasını amaçlıyor.