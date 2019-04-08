İngiltere’den internet sitelerine düzenleme

"Yeni düzenleme ile online şirketler için 'kendini denetleme' dönemi sona erdi"

3 saat önce
0 167 Bir dakikadan az

İngiltere’deki tüketici hakları kuruluşları, başta Facebook ve Google olmak üzere internet üzerinden zararlı içerik paylaşımlarına izin veren tüm teknoloji şirketlerine ceza uygulayacak yeni bir düzenleme hazırladı.

Yeni düzenlemenin İngiltere Parlamentosu’nda kabul edilmesi halinde, sosyal medya ve teknoloji siteleri, kötü ve zararlı sayılabilecek paylaşım, fotoğraf ve görüntüleri anında kaldırmadığı takdirde daha önce görülmemiş ağır para cezaları ve yaptırımlarla karşılaşabilecekler. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu yeni düzenleme, internet üzerinde kullanıcıların paylaşımlarının sosyal medya siteleri üzerindeki sorumluluğunu ilk kez bu kadar büyük ölçüde belirliyor. Yeni düzenleme herkes tarafından görülüp izlenebilen grafik, şiddet içerikli mesaj, video ve paylaşımların sınırlandırılmasını amaçlıyor.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

5 saat önce
217

Brexit’te karar haftası

1 gün önce
1.161

Birleşik Krallık pasaportlarından “Avrupa Birliği” ifadesi kaldırıldı

2 gün önce
311

İran’a “İngiltere’ye siber saldırı” suçlaması

2 gün önce
375

Avrupa Brexit Baş Müzakerecisi: Ne istediğiniz konusunda dikkatli olun

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin