Londra Merkez Camisi yakınlarında cinayet!

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan zanlıların saklanmak için bir camiye girdiği iddiası üzerine polis, ibadet mekanının etrafını çevirip operasyon başlattı.

Londra polisinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Londra’da bulunan Londra Merkez Camisi yakınlarında bir kişinin bıçaklandığı, zanlıların ise kaçtığı belirtildi.

Bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi olduğu belirtilen zanlıların kaçarken yakınlardaki Londra Merkez Camisi’ne girdiği iddiası üzerine ekipler, camiye operasyon düzenledi.

Helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda, caminin etrafını çeviren polis, daha sonra içeriye girdi.

Cami cemaatinden Somalili Muhammed Yusuf, “İki kişi, birini bıçakladıktan sonra camiye girip saklandılar. Polis onların peşinde ve bu kişiler hala camide. Polis, giriş çıkışları durdurdu” dedi.

Yusuf, camide kimsenin zarar görmediğini belirtirken, polis de sosyal medyadan yaptığı ikinci açıklamada olayın terör bağlantılı olmadığını duyurdu.

Polis, ayrıca henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.