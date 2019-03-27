Londra’da bir gecede 6 kişi bıçaklandı LONDRA’DA şiddet olaylarının tırmalandındığı son dönemlerde bir gecede 6 kişi bıçaklandı.

Başkent Londra’da son dönemde artan bıçaklanma olaylarına hergün yeni vakalar eklenerek katlanıyor. Geçen Salı günün kentin belli bölgelerinde bir gecede 6 kişi uğradığı bıçaklı saldırılarda yaralandı.

Kidbrooke’da yaşanan bıçaklı saldırıda bir çocuk olay yerinden hastayaneye sevk edildi. Aynı saatlerde Tottenham’daki polis karakolunun hemen dışında 18 yaşında bir genç yüzüne bıçak kesikleri atılarak yaralandı.

Bir diğer bıçaklanma ise Barking’te meydana geldi. 18 yaşındaki bir genç Tootingde bıçaklandı.

Londra’da Salı günü gece saatlerinde meydana gelen altı bıçaklanmanın dördünde çocuk yaştaki gençlerin bıçaklanarak yaralandığı belirlendi.

Saldırılara ilişkin açıklama yapan polis memuru Cressida Dick, gençler arasındaki bıçak şiddetinin en kötü seviyelerde olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Blackheat yakınlarındaki Kidbrooke’da tehdit edildikten sonra tekrardan saldırıya uğrayan bir genç vücudunun belli bölgelerinden defalarca bıçaklandıktan sonra hastahaneye kaldırıldı. Scotland Yard, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ciddi yaralanmaların olduğu ve bıçalanan gencin hayati tehlikesinin hala devam etmekte olduğunu belirtti.

Bıçaklanma olaylarının sıklık göstermeye başladığı Tottenham bölgesinde 17 yaşındaki bir genç ise henüze sebebi bilinmeyen bir bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sırasında ciddi bir şekilde yarlanan çocuk hastahaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Londra ‘daki bu saldırıların önünü kesmekte zorlanan polisler, yeni ve çeşitli uygulamalarla mücadele etmeye devam ederken, Başbakan Theresa May ise, 1 Nisan’da Downing Caddesi’nde sorunu çözme amaçlı büyük bir zirve yapma sözü verdi. Büyükşehir Polis Komisyonun’dan Cressida Dick, bu durumun “ Son bir kaç yılda hizmet sürecimdeki en yüksek ve en endişe verici seviyeler” olduğunu aktardı.