Avrupa’da İngiliz ehliyeti kullanacaklar dikkat!

2 saat önce
0 430 Bir dakikadan az

SON günlerde gündemde olan konu İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması durumunda İngiliz ehliyetlerinin Avrupa’da geçerli olup olmayacağı.

Brexit’te anlaşma yapıldığı taktirde, İngiliz ehliyetlerinin Avrupa’da geçerliliği konusunda anlaşma sağlanacak. Bu anlaşmalar yapılana kadar İngiltere dışında araç kullanabilmek için, International Driving Permit (IDP) izin belgesi alınması gerekiyor. Fakat tekrardan sınava tabi tutulma gibi bir durum söz konusu olmayacak.

İngiltere dışında başka bir Avrupa ülkesinde yaşayıp İngiliz ehliyetiyle araç kullananlar 12 Nisan 2019 tarihi öncesinden yaşadıkları ülkenin ehliyetiyle değiş tokuş yaptırmaları gerekiyor. Değişim yapılmazsa, bu tarihten itibaren tekrardan yaşadıkları ülkede ehliyet sınavına girmek zorunda kalacaklar.

IDP iznine başvuru yapmak için herhangi bir son tarih bulunmuyor. 28 Mart’tan itibaren yapılan tek değişiklik izin kod numarası olacak.

3 çeşit IDP izni bulunuyor ve bu izin belgeleri gideceğiniz ülkeye göre değişiyor. (1929 IDP, 1949 IDP VE 1968 IDP)

Avrupa ve Türkiye’yi kapsayan 1968 IDP iznidir ve 3 sene geçerli oluyor.

Ülke listeleri ve başvuru yapmanız gereken IDP izin kodlarını aşağıdaki gov.uk internet sitesinde bulabilirsiniz.

IDP iznine her hangi postanede başvuru yapabilirsiniz.

Gerekli belgeler ise şöyle:

  • £5.50 ücret
  • 2 pasaport fotoğrafı
  • İngiliz ehliyeti
  • Pasaport

Detaylı bilgiye https://www.gov.uk/guidance/international-driving-permits-for-uk-drivers-from-28-march-2019?fbclid=IwAR3sO23PVLDnzivioepjqxnbCPp5gFiqskq3zr-hFlkWszLSyWdK90SZYzw adresinden ulaşılabilir.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
56

Londra swap faizi: Gecelik Türk Lirası swap faizi neden yüzde 700’ü aştı?

3 saat önce
173

İngiltere Parlamentosu’nda milletvekilleri farklı Brexit seçeneklerinin oylanmasına destek verdi

3 saat önce
180

AB 2022’de yapılacak yeni araçlarda otomatik hız kesme sistemi zorunluluğu geliyor

23 saat önce
482

Avrupa Parlamentosu’ndan 2021’den itibaren ‘tek saate’ geçilmesi için onay

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin