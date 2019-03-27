Avrupa’da İngiliz ehliyeti kullanacaklar dikkat!

SON günlerde gündemde olan konu İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması durumunda İngiliz ehliyetlerinin Avrupa’da geçerli olup olmayacağı.

Brexit’te anlaşma yapıldığı taktirde, İngiliz ehliyetlerinin Avrupa’da geçerliliği konusunda anlaşma sağlanacak. Bu anlaşmalar yapılana kadar İngiltere dışında araç kullanabilmek için, International Driving Permit (IDP) izin belgesi alınması gerekiyor. Fakat tekrardan sınava tabi tutulma gibi bir durum söz konusu olmayacak.

İngiltere dışında başka bir Avrupa ülkesinde yaşayıp İngiliz ehliyetiyle araç kullananlar 12 Nisan 2019 tarihi öncesinden yaşadıkları ülkenin ehliyetiyle değiş tokuş yaptırmaları gerekiyor. Değişim yapılmazsa, bu tarihten itibaren tekrardan yaşadıkları ülkede ehliyet sınavına girmek zorunda kalacaklar.

IDP iznine başvuru yapmak için herhangi bir son tarih bulunmuyor. 28 Mart’tan itibaren yapılan tek değişiklik izin kod numarası olacak.

3 çeşit IDP izni bulunuyor ve bu izin belgeleri gideceğiniz ülkeye göre değişiyor. (1929 IDP, 1949 IDP VE 1968 IDP)

Avrupa ve Türkiye’yi kapsayan 1968 IDP iznidir ve 3 sene geçerli oluyor.

Ülke listeleri ve başvuru yapmanız gereken IDP izin kodlarını aşağıdaki gov.uk internet sitesinde bulabilirsiniz.

IDP iznine her hangi postanede başvuru yapabilirsiniz.

Gerekli belgeler ise şöyle:

£5.50 ücret

2 pasaport fotoğrafı

İngiliz ehliyeti

Pasaport

Detaylı bilgiye https://www.gov.uk/guidance/international-driving-permits-for-uk-drivers-from-28-march-2019?fbclid=IwAR3sO23PVLDnzivioepjqxnbCPp5gFiqskq3zr-hFlkWszLSyWdK90SZYzw adresinden ulaşılabilir.