“İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılmayabilir”

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, Başbakan Theresa May’in anlaşmasının başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmayabileceğini söyledi.

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, BBC Radyo’ya yaptığı açıklamada Başbakan Theresa May’in anlaşmasının meclis tarafından onaylanmaması veya demokratik ve anayasal krize yol açması halinde İngiltere’nin AB’den ayrılmasının iptal edilebileceğini açıkladı.

Fox, “Avrupa Birliği’nden bir anlaşmayla ya da anlaşmasız ayrılıyoruz ama parlamentonun anlaşmasız bunu yapması pek mümkün değil. Bir diğer seçenek hiç ayrılmamak. Anayasal bir kriz çıkması durumunda bu da gerçekleşebilir.” dedi.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referanduma yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017’de Lizbon Anlaşması’nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere’nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi’nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs’a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan’a ertelenmişti.

Brexit karşıtlarının dün Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.