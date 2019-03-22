Hackney Wick demiryolu hattında iki kişiyi elektirik çarptı

Hackney Wich demiryolu hattı üzerinde iki kişinin elektirik akımına kapılarak öldü.

28 dakika önce
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Doğu Londra’da meydana gelen olay gece saat 1.00 sularında meydana geldiği ve polisin olay yerine intikal etmesinden 90 dakika sonra ikinci bir kişinin aynı şekilde elektirik akımına kapılara öldüğü belirtildi.

İngiliz Ulaştırma Polisi akıma kapılan ilk kişinin 20’li yaşlarda bir erkeğin olduğu belirtilirken ikinci vakada ölen kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini aktardı.

BTP sözcüsü olan bir memurun, ölenlerin grafiti santçısı olup olmadığını araştırdıklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, demiryolu hattı üzerinde ölenlerin hayatlarını nasıl ve ne için  kaybettiklerini araştıracak.

Yaşanan olaydan sonra tren seferlerinde geçikmeler yaşandı, olay yerini inceleyen polislerden sonra seferler normale döndü.

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