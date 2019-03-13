DAY-MER ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

DAY-MER 10 Mart Paza günü, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü, Londra Toplum Merkezi’nde kutladı.

Pazar günü düzenlenen etkinlikte ise, Day-Mer Kadın Halk Oyunları, Daymer Kadınlar Korosu, Bendir Grubu, Şiir Grubu, Baran ve Erdem, Savaş ve Barış Koalisyonu, People’s Assembly, National Education Union ve Day-Mer Kadın Komisyonu’ndan konuşmacılar katıldı.

Aynı zamanda Day-Mer ve Londra Toplum Merkezi derneklerinde resim çalişmaları sürdüren Gökkuşağı Kadınlar Topluluğu’nun yaptığı resim çalişmaları sergilendi.

DAY-MER Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleşti.

National Education Union’dan (Eğitim Sendikası) Louise Regan, yaptığı konuşmada çocukların eğitimine değindi ve şu açıklamayı yaptı

Nationa Education Union’de birçok kadın görev ediyor, kadınları ve okulları en iyi şekilde uzun yıllardır temsil ediyoruz. Öncelikle son zamanlarda yaşanan kesintiler okullarımıza çok fazla etki yaratıyor, son üç yıldır 3.8 milyar pound kesinti oldu okullarımıza.

Kesintilerin etkilerinden bahseden Louis, sınıfların kalabalık olduğunu ve öğrencilere bire bir daha az destek olduğunu söyledi. Kesintilerden dolayı okulların temizlikçi için yeterince bütçe olmadığından dolayı kendilerinin temizlik yaptığını belirtti.

Regan, “Okullarımıza ve toplumumuza daha fazla yatırım yapılması gerekiyor, eiğitim sisteminde büyük sıkıntılar mevcut. Lakin toplumsal fonlara da çok ihtıyacı duyoyoruz. Bu açıdan birçok çalışmalar ve faaliyetler gerçekleşiyoruz, halkın desteği hepimiz için çok önemli.

Hükümet kaynak yok diye çağrıda bulunuyor fakat biz zengin bir ülkeyiz ve eğitim hepimiz için çok önemli. Eğitim sadece bir harcama olarak görünmemli ama bir ülkenin yatırımı olarak nitelendirmeli”dedi.

Tottenham İşçi Partisi’nin BAME görevlisi olan Warda Hassan, Türk ve Kürt topluluğunu 16 Mart’ta, ırkçılık ve faşizme karşı hep birlikte yürüyüşe katılması için çağrıda bulundu.