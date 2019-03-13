“Gazi katliamı yürek heybemizde; unutmadık, unutturmayacağız”

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Britanya Alevi Federasyonu, Gazi Katliamı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

24 yıl önce, 12-13 Mart 1995 tarihlerinde Gazi Mahallesi ve ardından Ümraniye’de gerçekleştirilen katliamın tüm yönleriyle aydınlatılması gerekliliğine vurgu yapan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Britanya Alevi Federasyonu, gerçek sorumluların ortaya çıkması için mücadelelerinin devam edeceğini belirttiler.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Britanya Alevi Federasyonu tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

“Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak, katliamın 24. yıldönümünde, Gazi davamızın henüz sonuçlanmadığını biliyoruz. Devlet için “kapanmış dava” olarak görülse de, hesabı verilmemiş, yüzleşilmemiş ve halktan kaçırılıp, cezasızlık ilkesi ile kapatılan, Gazi, Sivas, Maraş, Çorum ve Dersim gibi tüm davalar bizim aklımızda, yüreğimizde ve mücadelemizde kapanmamış davalardır.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak talebimiz nettir; Gazi katliamı ile devletin yüzleşmesini sağlama ve adalet arayışımız devam ediyor. Maraş, Çorum, Sivas-Madımak’ta bizlere ve bu ülkenin vicdan sahiplerine yaşatılan katliamların aynısını 24 yıl Gazi’de yine yaşadık. Yine Türkiye’nin gözü önünde ve bizzat devletin güvenlik güçleri ve derin devlet tarafından hedef alındık.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak talebimizdir; AKP iktidarını Gazi katliamı olmak üzere, tüm siyasi katliamlarla yüzleşmeye davet ediyoruz.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak talebimizdir; TBMM çatısı altında Gazi Katliamını araştırma komisyonun kurularak, Gazi davasının yeniden görüşülmesinin sağlanmalıdır.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak talebimizdir; Gazi davası tekrar açılmalıdır, Gazi’den Trabzon’a kaçırılmış ve katilleri aklayan dava İstanbul’da tekrar başlamalıdır.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak talebimizdir; Gazi davasına ilişkin AİHM’nin vermiş olduğu kararın uygulanarak ve Gazi dava dosyasının tekrar açılarak, katliamın arkasındaki güçler ve dönemin sorumlu kamu görevlilerin yargılanmalarının yolunun açılmalıdır.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak mesajımızdır; Gazi davası diğer davalarımız gibi divana kalmayacaktır. Demokratik adalet arayışımız ile katliamları ve katliamda katledilen insanlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız.”