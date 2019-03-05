Londra’da kırmızı alarm! 3 noktada şüpheli paket

5 saat önce
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İngiltere’nin başkenti Londra’da polis, metro istasyonlarındaki şüpheli paketleri araştırıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da polis alarma geçti.

Kentteki Waterloo, Heathrow ve City Airport’taki istasyonlarda şüpheli paket bulundu.

Polis yaptığı açıklamada, söz konusu ulaşım merkezlerindeki şüpheli paketlerin araştırıldığını duyurdu.

Resmi açıklamada, “Waterloo istasyonunda yerel saatle 11.40’ta şüpheli paket ihbarı yapıldı.Olay yerine özel timler gönderildi ve kordona alındı” denildi. Londra Şehir Havalimanı’ndaki şüpheli paket ise 12.10’da bildirildi.

Söz konusu paketlerin birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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