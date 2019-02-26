İngiltere’den Yemen’e 200 milyon sterlin yardım sözü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Yemen’e 200 milyon sterlin tutatında insani yardım sözü verdi.

6 saat önce
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Mısır’da düzenlenen Avrupa Birliği – Arap Ligi Zirvesi’ne katılan Başbakan May, Yemen’deki savaş kurbanlarına 200 milyon sterlin tutarında insani yardım gönderileceğini belirterek buradaki, iç savaşın bir önce sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Yardım paketiyle ilgili Mısır’da açıklamalarda bulunan May, Yemen’deki çözüm için uluslararası toplumun yapması gereken çok şey olduğunu dikkat çekerek bir siyasi uzlaşmanın olması gerektiğini söyledi. Siyasi bir çözüme ulaşmak için gerçek bir sürecin başladığını ancak fırsat penceresinin kapanmakta olduğunu belirten İngiltere Başbakanı, Stockholm’daki alınan kararları kalıcı bir barış için bir anlaşmaya çevrilmesinin gerektiğini ifade etti.

May ayrıca İngiltere’nin Birleşmiş Milletler liderliğindeki barış sürecine tam destek verdiğinin altını çizerek Birleşmiş Milletler özel elçisinin hayati ve yorulmak bilmeyen çalışmalarına karşılık uluslararası desteği yaratmaya devam etmek istediğini söyledi.

İlk kez Avrupa Birliği ve Arap Ligi liderlerinin bir araya geldiği zirvede, göçmenlik, güvenlik ve ticari anlaşmalar gibi konular masaya yatırılacak.

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